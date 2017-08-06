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Учасниця Pussy Riot влаштувала в Якутську акцію на підтримку Сенцова

Неділя, 6 серпня 2017, 19:13

У Якутську (республіка Саха, РФ) недалеко від колонії, де утримується український режисер-політв'язень Олег Сенцов, з'явився транспарант з вимогою його звільнення.

Про це повідомила в Facebook учасниця Pussy Riot Марія Альохіна.

За її словами, розтяжка виготовлена ​​за допомогою льняного полотна і рожевого балончика і розміщена на мосту через озеро Сайсари таким чином, щоб її було видно перехожим і жителям будинків навпроти.

Альохіна додала, що ВК-1, де утримується Сенцов, розташована на відстані 7,5 км від цього місця.

"Справа Сенцова і Кольченка - одна з головних і ключових політичних справ в історії нашої країни. Свободу", - написала вона.

Пізніше в коментарі каналу "112 Україна" Альохіна розповіла, що акцію на підтримку Сенцова організувала вона і ще двоє людей.

"Я маю намір і далі займатися кампанією на його підтримку до досягнення результату", - сказала вона.

Як відомо, 25 серпня 2015 року російський суд у Ростові-на-Дону засудив українського режисера з Криму Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці терактів у Криму, а ще одного українця Олександра Кольченка – до 10 років ув'язнення у виправній колонії суворого режиму.

Сенцова й Кольченка у лютому 2016 року етапували до Челябінської області.

Міжнародні організації визнали, що справа проти Сенцова й Кольченка є сфабрикованою, та виступили з критикою на адресу РФ, вимагаючи звільнити їх.

Кінематографісти з різних країн неодноразово демонстрували солідарність з українським кінорежисером і вимагали його звільнення.

26 квітня 2017 року Сенцову присудили премію американського ПЕН-центру імені Барбари Голдсміт "Свобода писати".

Українська правда

Теми: Сенцов
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