Насалик: Україна готова перейти на нову модель ринку електроенергії в кінці 2019

Україна готова до переходу на нову модель ринку електроенергії, яка описана в прийнятому цього року законі про ринок електроенергії, наприкінці 2019 року.

Про це міністр енергетики й вугільної промисловості Ігор Насалик заявив у інтерв'ю телепрограмі "Перша шпальта", передають Українські Новини.

"Ми подали повністю графік упровадження закону про ринок електроенергії щомісяця. Можна говорити, це буде десь кінець 2019 року. Оскільки вона вимагає дуже багато системних змін", - сказав він.

Насалик зазначив, що прийняття закону про ринок електроенергії окреслило чіткі правила роботи ринку, що дасть можливість залучення стратегічних інвесторів при приватизації енергокомпаній, зокрема державної енергогенеруючої компанії "Центренерго".

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко підписав закон "Про ринок електроенергії" 8 червня.

Закон передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає ряд сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг. При реалізації закону передбачається дворічний перехідний період.

Документ запроваджує норми Третього енергетичного пакета ЄС, в тому числі в питанні поділу компаній за напрямками розподілу і передачі електроенергії.

Раніше Насалик заявив, що через півтора року Україна не потребуватиме антрацитової групи вугілля для виробництва електроенергії.