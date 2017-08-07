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Під Києвом у ДТП загинули 7 людей

Понеділок, 7 серпня 2017, 08:40
Під Києвом у ДТП загинули 7 людей

На Бориспільській окружній дорозі ввечері 6 серпня зіткнулися автомобілі "ВАЗ" та "Opel".

Про це повідомляє поліція Київщини.

Зіткнення було лобовим. Дорожньо-транспортна пригода сталася о 20:30. Вказується, що біля повороту на Баришівку автомобілі "ВАЗ" та "Opel" рухалися назустріч один одному.

 
 

"В автомобілі "ВАЗ" загинуло четверо дорослих та одна неповнолітня дитина. З цієї машини вижила шестирічна дівчинка, яка наразі знаходиться у лікарні", - повідомили в поліції.

 
 

Згідно з даними поліції, водій транспортного засобу "Opel" залишився живим, пасажирка авто загинула.

Як повідомляє 112 Україна, станом на ранок 7 серпня кількість жертв ДТП на Бориспільській окружній дорозі зросла до 7 осіб.

"Дівчинка була доставлена в лікарню, але станом на ранок вона вже померла", - сказав спікер Нацполіції у Київській області Микола Жукович.

Він додав, що у "Жигулях" їхали особи ромської національності. Цей автомобіль порушив правила дорожнього руху, пішов на обгін фури і виїхав на зустрічну смугу.

Українська правда

Теми: ДТПКиїв
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