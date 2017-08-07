Негода знеструмила майже сто населених пунктів у 5 областях

93 населених пункти в 5 областях знеструмлені через негоду 6 серпня.

Про повідомляє прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Вказується, що 6 серпня через дощ, грозу і пориви вітру спрацювала система захисту ліній електропередач, що знеструмило 93 населених пунктів у 5 областях.

Так, в Миколаївській області немає електропостачання у 39 населених пунктах, в Одеській – у 36, у Вінницькій – в 11, у Київській – в 4, в Кіровоградській – у 3 населених пунктах.

Як відомо, у неділю ДСНС попереджали про грози і шквали 6-7 серпня практично по всій Україні.

Українська правда