МЗС вимагає від Росії негайно звільнити Чийгоза

Міністерство закордонних справ України вимагає, аби РФ припинила переслідування одного з лідерів кримськотатарського руху Ахтема Чийгоза.

Про це написала в Twitter речниця МЗС Мар'яна Беца.

"8 років за патріотизм... Псевдо-прокуратура, псевдо-суди. Вимагаємо від окупанта припинити переслідування А. Чийгоза", - написала вона.

8 років за патріотизм...Псевдо-прокуратура, псевдо-суди. Вимагаємо від окупанта припинити переслідування А.Чийгоза. https://t.co/kYE81q6dKb — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) August 7, 2017

Як повідомлялося, 7 серпня кримський прокурор Анастасія Супряга попросила у суду для Ахтема Чийгоза 8 років позбавлення волі.

Чийгоза звинувачують в організації масових заворушень 26 лютого 2014 року, коли під Верховною Радою Криму відбувався мітинг проукраїнськи й проросійськи налаштованих жителів.

Українська правда