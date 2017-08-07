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Засідання у справі Чийгоза перенесли: будівля суду знеструмлена

Понеділок, 7 серпня 2017, 15:18

Засідання у справі щодо одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза перенесли на 8 серпня в зв'язку з тим, що будівля Верховного суду Криму знеструмлена.

Про це повідомляє QirimInfo.

Адвокат Микола Полозов у ​​відеозверненні, опублікованому в Facebook, розповів, що у передобідній час виступила прокурор Супряга.

"У дебатах вона не надто багато докладала зусиль, фактично переказала звинувачення, яке висунули Ахтему Чийгозу, з невеликими винятками, які у нас виникли під час судового слідства", - заявив він.

Полозов зазначив, що прокурор в дебатах визнала Чийгоза громадянином України, без будь-яких застережень.

"Ми всі знаємо важкі ситуації з іншими політв'язнями українськими, коли їм нав'язують російське громадянство і це перешкоджає подальній їх видачі в Україну згідно з конвенцією", - додав Полозов.

Адвокат повідомив, що в будівлі суду сталася пожежа силового кабелю. Була викликана пожежна команда і суд був змушений ухвалити рішення про перенесення засідання на вівторок.

Як відомо, прокурор попросила 8 років позбавлення волі для Ахтема Чийгоза.

"Українська правда" у Threads

Теми: кримські татариКримсуд
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