Романюк: На новий склад ВСУ вже чекає майже 50 тисяч справ

Діючий голова Верховного Суду Ярослав Романюк заявляє, що новий Верховний Суд з моменту створення зобов'язаний буде розглянути майже 50 тис. справ, не розглянутих вищими судами.

Про це він сказав на брифінгу.

Романюк повідомив, що станом на 1 липня у Вищому господарському суді перебувало 705 не розглянутих справ, у Вищому адміністративному суді - 28 648, у Вищому спеціалізованому суді з розгляду цивільних і кримінальних справ - 19 270, у Верховному Суді - 1 231.

Таким чином, не розглянуто в загальному 49 944 справи.

"Це та цифра, з якою доведеться зіткнутися новому Верховному Суду. Це та кількість справ, з якої йому доведеться стартувати", - зазначив Романюк.

З його слів, це надзвичайно велика кількість справ, яка буде постійно збільшуватися.

Як відомо, увечері 27 липня ВККС визначила переможців конкурсу на 120 посад суддів нового Верховного Суду.

Кандидатури переможців будуть розглянуті Вищою радою правосуддя, а потім передані на затвердження Порошенку.

Конкурс у новий Верховний Суд почався 7 листопада 2016 року.

Українські новини