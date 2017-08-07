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РосЗМІ визнали, що Siemens вимагатиме повернення турбін із окупованого Криму

Понеділок, 7 серпня 2017, 17:58

Російські ЗМІ повідомляють, що німецький концерн Siemens наполягатиме на поверненні чотирьох турбін, доставлених в анексований Крим, назад до Росії.

Повідомило російське агентство ТАСС з посиланням на представника компанії Siemens Філіпа Енча, передає Європейська правда.

Енч заявив, що викуп газових турбін, доставлених в анексований Крим, міг би стати досить простим рішенням конфлікту.

"Технічно, це могло б виглядати як домовленість про ціну, яку одна сторона готова заплатити, щоб повернути турбіни, - сказав він російському агентству. - З цієї точки зору, це досить проста операція".

При цьому Енч зазначив, що Siemens "в цілому не коментує переговори з клієнтами", проте з самого початку концерн публічно заявляв про готовність викупити виготовлені для ТЕЦ в Тамані газові турбіни.

У той же час в концерні в якості "іншого варіанту повернення" турбін розглядають поданий в Арбітражний суд Москви позов.

Енч заявив, що Siemens буде наполягати на поверненні всіх чотирьох доставлених в анексований Крим агрегатів назад в Краснодарський край.

"Очевидно, всі чотири турбіни переміщені в Крим всупереч заявам клієнта і контрактних зобов'язань, - сказав він. - Мова йде про місце використання турбін. Це була саме ТЕЦ в Краснодарському краї, в Тамані. Всі документи були підписані, дані гарантії, що там вони будуть використовуватися. Цього ми й хочемо добитися".

Нагадаємо, Росія доставила на окупований півострів чотири турбіни виробництва німецького концерну Siemens в обхід санкцій ЄС.

Siemens спершу заперечував нелегальну поставку. Однак згодом заявив, що має усі докази того, що газові турбіни були незаконно транспортовані на півострів.

Концерн вирішив зупинити поставку енергетичного обладнання російським державним компаніям, доки не напрацює нових правил контролю поставок.

Крім того, Siemens подав позови до Арбітражного суду Москви проти причетних до постачання його турбін в окупований Крим.

4 серпня Євросоюз розширив санкції проти Росії через постачання турбін Siemens до анексованого Криму.

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