Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Криму без світла лишилося понад 108 тисяч людей

Понеділок, 7 серпня 2017, 23:47

У Криму в результаті відключення електропостачання без світла залишилися понад 108 тисяч осіб.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Міненерго РФ.

"Відключено побутових споживачів (близько 108 700 осіб), частину промислових підприємств. Потужність відключених споживачів - 70 МВт", - йдеться в повідомленні.

У тому числі в Криму - близько 83 900 осіб, в Севастополі - близько 24 800 осіб, уточнили в міністерстві.

"Для запобігання перевищенню аварійно-допустимого перетоку активної потужності в контрольованому перерізі "Тамань" і "ОЕС Півдня - Крим" черговим диспетчером Чорноморського РДУ віддано команду на введення графіків тимчасового відключення споживання сумарно на величину 70 МВт", - повідомили раніше в Міненерго РФ.

6 серпня в Криму двічі вводилися графіки тимчасового відключення електропостачання.

Теми: Крим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Усі новини...
Крим
Археологи окупантів шукають "докази" приналежності Херсонесу до Росії – ЦНС
Путіну доповіли про пожежу на полігоні в Криму
На військовому полігоні в Криму вже кілька годин триває детонація
Останні новини
15:58
Українські хакери успішно атакували платіжний сайт однієї з обласних енергокомпаній РФ
15:43
Кулеба: Перший візит нового глави МЗС Франції до Києва свідчить про пріоритетність України
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України
15:13
Японські акції стають більш привабливими: У країні обережно говорять про кінець епохи дефляції
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
Усі новини...
Реклама: