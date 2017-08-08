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Доба в АТО: 18 обстрілів, 1 український військовий загинув, двоє поранені

Вівторок, 8 серпня 2017, 06:51
Доба в АТО: 18 обстрілів, 1 український військовий загинув, двоє поранені

За минулу добу бойовики в зоні проведення АТО 18 разів відкривали вогонь, в тому числі зі зброї, забороненої мінськими домовленостями.

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на сторінці в Facebook.

В результаті обстрілу один український військовослужбовець загинув, ще двоє отримали поранення.

"Наприкінці доби, практично всю ніч тривало вогневе протистояння у районах Авдіївки та на шахті Бутівка, що на Донецькому напрямку. Російсько-окупаційні угруповання використовували міномети калібру 82 міліметри, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. Українські війська асиметрично відповіли ворогу", - йдеться в повідомленні.

На Луганському напрямку бойовики використовували заборонені міномети калібру 82 мм біля Кримського і Трьохізбенки. Близько 22:00 терористи випустили 6 мін калібру 120 мм по позиціях ЗСУ в районі Новотошківського.

На Приморському напрямку бандити били з мінометів і гранатометів по українських укріпленнях в Новомихайлівці, Чермалику та Водяному. Крім того, ввечері, в результаті гранатометного обстрілу українського опорного пункту в районі Талаківки двоє військових отримали поранення.

"Ввечері і вночі на більшість обстрілів ворога сили АТО відповідали щільним вогнем. Нерідко наша відповідь була досить агресивною і мала для противника фатальні наслідки", - наголошується в повідомленні.

Теми: АТОДонбасЗбройні сили
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