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У Росії вигадують, як забирати повноваження у регіонів

Вівторок, 8 серпня 2017, 08:51

У Російській Федерації пропонують розширити можливості, коли повноваження регіонів можна буде забирати на федеральний рівень.

Такі поправки уряд вніс до Держдуми напередодні, повідомляє російський Комерсант.

Зараз повноваження можуть передаватися регіонах законами, указами президента і постановами уряду.

Тепер вирішено описати порядок вилучення повноважень. Зараз "в якості підстав їх вилучення згадані лише випадки неналежного виконання або невиконання", говориться в пояснювальній записці.

Згідно з внесеним до Держдуми законопроектом, "загальні підстави для вилучення переданих повноважень" повинні застосовуватися "незалежно від сфери суспільних відносин".

Повноваження можуть бути вилучені, якщо суб'єкт не може виконувати їх через "стихійне лихо, катастрофу або в іншій надзвичайній ситуації", якщо це обумовлено "забезпеченням оборони країни і безпеки держави" або необхідністю "реалізації міжнародних або загальнонаціональних заходів".

Підставою для вилучення також стане порушення при їх реалізації або можливість забезпечити скорочення витрат федерального і регіонального бюджетів. Якщо ці повноваження були "субделеговані" регіоном на муніципальний рівень, вони будуть також вилучатися.

Вилучати повноваження, згідно з поправками, можна буде "не більше ніж на два роки".

Як відомо, Росія, яка є ініціатором конфлікту на українському Донбасі, весь час просуває ідею федералізації України.

У той же час в Україні проходить процес децентралізації.

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