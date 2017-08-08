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Генпрокуратура викликає першого заступника Авакова на допит

Вівторок, 8 серпня 2017, 10:20
Генпрокуратура викликає першого заступника Авакова на допит
mvs.gov.ua

Генеральна прокуратура викликає на допит першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового.

Про це повідомляє Генеральна прокуратура, яка також оприлюднила текст повістки.

"Громадянин Яровий Сергій Анатолійович, який станом на 02.05.2014 перебував на посаді заступника Міністра внутрішніх справ України, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України викликається на 11 год 00 хв 08 серпня 2017 року до старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури України старшого радника юстиції Зіньковського", - сказано в повідомленні.

Яровий буде допитаний в якості свідка у кримінальному провадженні №42014160000000186 від 02.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 294, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 135 КК України.

Йдеться про справу порушену за фактами неналежного виконання службових обов'язків службовими особами ГУ МВС України в Одеській області під час масових заворушень у м. Одесі 02.05.2014 та захоплення 04.05.2014 будівлі Одеського міського управління ГУ МВС України в Одеській області, а також перевищення службових повноважень службовими особами ГУ МВС України в Одеській області, внаслідок чого з ізолятора тимчасового тримання 04.05.2014 незаконно звільнено 63 особи, з числа учасників масових заворушень.

Теми: Одеса
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