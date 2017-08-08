У Клименка стверджують, що прокуратура незаконно вчинила з його вагонами

Акціонери компанії екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка "Юнісон Груп" заявляють, що прокуратура не мала права передавати в ПАТ "Укрзалізниця" 1 тис. напіввагонів, що належать компанії.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву, поширену підприємством 7 серпня ввечері.

За словами акціонерів, у своїй заяві про передачу вагонів головний військовий прокурор Анатолій Матіос посилається на "якесь рішення" Печерського райсуду Києва, про яке акціонери й адвокати "Юнісон Груп" нічого не знають.

"Ні акціонери, ні адвокати "Юнісон Груп" не поінформовані про час і місце такого судового засідання, на якому розглядалося питання про передачу напіввагонів, що належать "Юнісон Груп" на підставі права приватної власності, в користування ПАТ "Укрзалізниця", - йдеться в заяві.

Зокрема акціонери "Юнісон Груп" скаржаться, що їм не був наданий текст такого рішення.

У зв'язку з цим, йдеться в заяві, юристи акціонерів "Юнісон Груп" направили публічні запити про правомірність передачі напіввагонів на ім'я глав Печерського райсуду Києва і правління "Укрзалізниці" і найближчим часом очікують отримати відповіді на них.

Також акціонери компанії наполягають на публічному звіті "Укрзалізниці" про те, який орган управління або посадова особа прийняла рішення про отримання цих напіввагонів, а також "звертають увагу української та європейської громадськості на факти кричущого тиску на власників українського бізнесу".

"В акціонерів компанії є всі підстави вважати, що публічні заяви про передачу напіввагонів є всього лише частиною рейдерської атаки, яка відбувається відносно активів" Юнісон Груп "з боку військової прокуратури України", - йдеться в заяві.

Юристи також звернулися із запитом до "Укрзалізниці" і Мінінфраструктури з вимогою надати інформацію, чи дійсно заарештовані напіввагони переведені в користування "Укрзалізниці" Головною військовою прокуратурою.

Згідно із заявою, зараз юристи оспорюють рішення про арешт майна в судах. Дії військової прокуратури також будуть оскаржені в судовому порядку.

Як повідомлялося, 4 серпня головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що його відомство передало "Укрзалізниці" тисячу заарештованих напіввагонів, які належали компанії, пов'язаної з колишнім міністром доходів і зборів Олександром Клименко.

За словами голови правління УЗ Войцеха Балчуна, до кінця року тисяча напіввагонів, переданих в парк "Укрзалізниці" прокуратурою, принесуть компанії 170 млн гривень прибутку.