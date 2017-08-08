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Українцям не встигають друкувати біометричні паспорти. Що робити?

Вівторок, 8 серпня 2017, 13:08

У Державній міграційній службі стверджують, що виготовлення біометричних закордонних паспортів затримують через те, що ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" не встигає виготовити документи.

Про це "Українській правді" повідомив речник ДМС Сергій Гунько.

"Поліграфкомбінат" не встигає персоналізувати усі документи, які оформлюють у підрозділах Міграційної служби та ЦНАПах. Це через аномально підвищений попит на закордонні паспорти у червні-липні, який не відповідає ані статистиці виїзду за кордон, ані статистиці оформлення паспортів за минулі роки", - зазначив прес-секретар.

За словами Гунька, якщо порівнювати період за червень-липень цього року з аналогічним у 2016-у, то попит виріс більше, ніж удвічі.

"Зараз ми вже спостерігаємо тенденцію до спадання", - сказав речник ДМС.

Прес-секретар стверджує, що ДМС попереджає людей про затримку виготовлення паспортів, і не радить бронювати квитки та житло до отримання документів.

Окрім того Гунько розповів, що якщо хтось не встигає отримати паспорт і вже має квитки та броні на житло, то можна написати про це на адресу ДМС hotline@dmsu.gov.ua та надіслати копію квитків. Тоді Міграційна служба передасть цю інформацію "Поліграфкомбінату".

"Але тут гарантії ніхто дати не може, тому навряд чи це може бути інструкцією з використання", - наголосив він.

"Це питання не в компетенції Міграційної служби. Ми робимо все вчасно, нам немає чого вже прискорювати. Ми відправляємо дані на "Поліграфкомбінат "Україна", і зараз, власне, проблема на стадії виробництва", - додав речник ДМС.

Він наголосив, що це тимчасова проблема.

"Ця ситуація є тимчасовою, ми очікуємо, що після зниження попиту на закордонні паспорти до нормального рівня строки видачі також повернуться до планової кількості робочих днів", - сказав він.

Окрім того, люди, які оформлювали біометричний закордонний паспорт у ДП "Документ" розповіли "Українській правді", що їх попередили про затримку видачі документів на 7-10 робочих днів.

За словами іншої співрозмовниці УП - Тамари, яка намагається отримати паспорт через ДП "Документ", через невчасну видачу документа, в неї можуть "згоріти" квитки на літак.

"Ми подавали документи завчасно 1 липня, його мали зробити за 20 робочих днів. При подачі документів нас трьох ніхто не попереджав про можливу затримку з видачею паспортів. Тепер ми можемо втратити квитки, бо шансів отримати паспорти за два дні, що лишилися, майже немає", - зазначила співрозмовниця УП Тамара.

"Українська правда" також звернулася до "Поліграфкомбінату "Україна" по коментар стосовно причин затримки виготовлення закордонних паспортів та можливості пришвидшення отримання документів.

Як повідомляла Держприкордонслужба, станом на 4 серпня 162 тис. українців в’їхали у ЄС за безвізом.

Водночас у ДМС зазначають, що кожного дня українці оформлюють близько 20 тис. закордонних паспортів.

Олег Твердь, для УП, Оксана Коваленко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: безвізпаспорт
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