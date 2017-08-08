Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Понад 400 тисяч українців просили притулку в Росії з 2014 року – ООН

Вівторок, 8 серпня 2017, 14:17

Із січня 2014 року 427,2 тисячі українців просили про надання притулку в Росії.

Про це йдеться в інформаційному бюлетені Управління верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців, передають "Українські новини".

Також, з початку 2014 року про надання притулку просили 9,6 тис. українців в Німеччині, 9,3 тисяч - в Італії, 4,3 тисяч - в Польщі, 3,5 тисяч - у Франції та 3,1 тисяч - у Швеції.

Зазначається, що ці дані відображають загальну кількість заяв про отримання притулку, які подали українці зі січня 2014 року.

Як відомо, за інформацією Міністерства закордонних справ Росії, з квітня 2014 року 450 тис. громадян України зверталися з клопотанням про надання статусу біженця або заявою про надання тимчасового притулку в Росії.

Теми: Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Усі новини...
Росія
Росіяни арештували Гіркіна-Стрєлкова
Лукашенко полетить на переговори до Путіна у вихідні
У Макрона допускають, що Китай надає РФ підтримку у війні
Останні новини
15:58
Українські хакери успішно атакували платіжний сайт однієї з обласних енергокомпаній РФ
15:43
Кулеба: Перший візит нового глави МЗС Франції до Києва свідчить про пріоритетність України
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України
15:13
Японські акції стають більш привабливими: У країні обережно говорять про кінець епохи дефляції
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
Усі новини...
Реклама: