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У Нацгвардії розповіли, для чого оголосили додатковий призов

Вівторок, 8 серпня 2017, 14:15

Додатковий призов до Нацгвардії проходить для охорони судів та підсудних.

Про це йдеться у повідомленні Нацгвардії, поширеному у вівторок.

"Набір строковиків проходитиме суто в підрозділи, які виконують завдання з конвоювання, екстрадиції й охорони підсудних. До виконання завдань у зоні проведення АТО строковики не залучатимуться", - зазначили у Нацгвардії.

Там уточнили, що додатковий відбір складатиме близько 1000 кандидатів.

Указом визначено призвати у серпні 2017 року на строкову військову службу до Національної гвардії України придатних за станом здоров'я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Раніше стало відомо, що з  8 серпня, в Україні стартував позачерговий призов до Національної гвардії. Призвані строковики не нестимуть службу в зоні АТО.

Українська правда

Теми: призовНацгвардія
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