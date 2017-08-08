E-браслет тепер слід дезінфікувати і фотографувати перед вдяганням

Міністерство внутрішніх справ зобов'язало поліцейських проводити санітарну обробку електронних браслетів спостереження перед закріпленням їх на підозрюваних чи звинувачених.

Про це сказано в новому Порядку застосування електронних засобів контролю, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 14 липня, повідомляють "Українські новини".

Попередній Порядок застосування електронних браслетів діяв із серпня 2012 року.

За новими правилами, поліцейський, який закріплює електронний браслет на тілі підозрюваного, зобов'язаний сфотографувати його й переслати фотографію в цифровому форматі відомчою електронною поштою на електронну адресу уповноваженого підрозділу.

Крім того, закріплення електронного браслета здійснюється особою тієї ж статі, що й підозрюваний, а закріплення браслета на тілі неповнолітнього здійснюється в присутності його батьків або законних представників.

Також перед закріпленням електронного браслета обов'язково здійснюється його санітарна обробка.

Браслет закріплюється на тілі підозрюваного в найвужчому місці гомілки або зап'ястя так, щоб не допустити суттєвого порушення нормального укладу життя особи, уникнути значних незручностей під час його носіння.

Як відомо, Національна поліція використовує для контролю за підозрюваними й обвинуваченими 97 з 506 електронних браслетів спостереження, що перебувають на балансі правоохоронного органу.

Останнім часом суди зобов'язали вдягнути електронні браслети на ряд чиновників, зокрема на відстороненого голову Державної фіскальної служби Романа Насірова, депутатів Верховної Ради Борислава Розенблата (позафракційний) і Максима Полякова ("Народний фронт").