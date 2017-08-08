Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У липні РФ передала бойовикам 600 тон боєприпасів, 4 танки і 7 РСЗВ

Вівторок, 8 серпня 2017, 17:06

У липні 2017 року з території Росії бойовики Донбасу отримали 4 танки, 7 бойових бронемашин, 4 артилерійські системи та 7 реактивних систем залпового вогню.

Такі дані станом на 2 серпня оприлюднив представник України в підгрупі з питань безпеки тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Євген Марчук у Facebook.

"Подаю маленький фрагмент із офіційних матеріалів, які українська сторона кожного разу оприлюднює під час засідань Робочої групи з питань безпеки в Мінську", – написав він.

За даними української сторони, за попередній місяць на захоплені бойовиками території України надійшло також 19 вагонів і 10 вантажівок із боєприпасами (близько 600 тон), до 8 авто, 103 цистерни і 4 бензовози з паливом (близько 6 130 тон).

Крім того, у липні зафіксовано 44 випадки використання бойовиками безпілотників для розвідки території України і 4 випадки застосування розвідувальної російської авіації.

Із початку року російський транспорт 157 разів незаконно перетинав український кордон (104 рази поїзди, 53 рази колони військової та автомобільної техніки), із них у липні – 18 (менше було лише в червні – 14).

За словами Марчука, таку інформацію чує і російська сторона, і голова місії ОБСЄ в Україні.

"Російська сторона завжди заперечує, заявляючи, що це не підтверджені дані, тобто щоб ми показали, з якої точки і в який час доби велась зйомка. А далі справа техніки виявити й встановити, хто це міг робити, чи виявити точне місце знаходження прихованої камери", – зазначив він.

"Кому треба, в тому числі і за межами України, бачать те, що треба. І точний (до хвилин) час, і навіть GPS координати", – додав Марчук.

Як відомо, Росія заперечує свою участь у бойових діях на сході України, поставки зброї, воєнної техніки та грошового забезпечення тих, хто воює проти України, – так само, як спершу заперечувала присутність своїх військових у Криму під час анексії півострова. .   

Олена Рощенко, УП

Теми: ДонбасРосіязброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
15:58
Українські хакери успішно атакували платіжний сайт однієї з обласних енергокомпаній РФ
15:43
Кулеба: Перший візит нового глави МЗС Франції до Києва свідчить про пріоритетність України
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України
15:13
Японські акції стають більш привабливими: У країні обережно говорять про кінець епохи дефляції
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
Усі новини...
Реклама: