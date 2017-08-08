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У справі про розкрадання на проекті "Стіна" затримали 6 чиновників

Вівторок, 8 серпня 2017, 18:21

Шістьох осіб затримали правоохоронці у справі за фактом розтрати грошей держбюджету України, виділених на проект "Стіна".

Про це повідомила прес-служба НАБУ.

Як відомо, "Стіна" - це проект з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим.

Серед затриманих — службові особи Державної прикордонної служби України та підприємств-підрядників.

Всіх їх у вівторок ввечері доправляють до Національного антикорупційного бюро у Києві для вручення письмових повідомлень про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.5 ст.191, ч.2 ст.210 Кримінального кодексу України.

"Для з’ясування обставин вчинення злочину детективи НАБУ та прокурори САП проводять слідчі дії (обшуки) у Києві, Київській області, Чернігові та Харкові. Паралельно здійснюється оцінка зібраних доказів та вирішується питання про затримання інших осіб", - повідомили в прес-службі відомства.

У НАБУ нагадали, що розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати коштів державного бюджету під час реалізації проекту "Стіна" детективи здійснюють з березня 2016 року.

Попередня кваліфікація — ч. 5 ст.191 ККУ, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 та ч.2 ст.210 КК України. За версією слідства, внаслідок злочинних дій інтересам держави завдано збитків у розмірі понад 16 млн грн.

Детективи Бюро ініціювали низку судових експертиз, безпосередньо виїжджали на кордон, із залученням експертів здійснювали огляд ділянок з метою об'єктивної оцінки фактичного обсягу виконаних робіт та співставлення їх з даними, які містяться в актах прийому-передачі виконаних робіт.

Українська правда

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Теми: НАБУ
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