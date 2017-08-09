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У Фінляндії зникли 37 українців – ЗМІ

Середа, 9 серпня 2017, 01:35

У містечку Тууповаара в Фінляндії зникли 37 українців і 3 естонців, які прибули на заробітки.

Про це пише фінська телерадіокомпанія Yle.

37 українців і 3 естонців прибули до Фінляндії на сезонні заробітки - збір лісових ягід. Після прибуття до місця робіт на півночі країни, поблизу міста Ююка, в останній момент їх розміщення було скасовано.

"Ланцюжок дивних подій почався 30 липня, коли секретарю місцевого мисливського клубу Суло Сухонену подзвонили і повідомили, що група іноземних збирачів ягід потребує тимчасового розміщення", - пише Yle.

Будиночок мисливського клубу в Тууповаара
Будиночок мисливського клубу в Тууповаара
Фото: Jouki Väinämö / Yle

Збиральників привезли в будиночок мисливського клубу в Тууповаара. Протягом тижня місцеві жителі допомагали групі з харчуванням.

8 серпня, коли керуючий будиночком Суло Сухонен разом з поліцією прибув до будиночка клубу, з'ясувалося, що збирачів забрали.

"На дорозі я побачив сліди мікроавтобуса, і зрозумів, що в будинку нікого не буде", - розповідає Сухонен.

Місцезнаходження групи зараз невідомо. Також немає відомостей про те, хто їх привіз і відвіз.

Ніхто з "ягідних оптовиків", з якими новинній службі Yle вдалося зв'язатися, нічого не знає про цю групу збирачів. Поліція їх шукати не має наміру.

Теми: Фінляндія
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