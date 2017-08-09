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Голова ВРП відповів на питання про поєднання роботи в РФ і Україні

Середа, 9 серпня 2017, 12:21

Голова Вищої Ради правосуддя Ігор Бенедисюк два місяці поєднував роботу у судах Росії і України.

Про це повідомляє видання Автомайдана Prosud.

Так видання наголошує, що Бенедисюк у липні 1991 року розпочав свою кар'єру з посади судді 37-го військового суду Далекосхідного військового округу м. Южно-Сахалінськ і обіймав цю посаду до 1994 року.

"Цікаво й те, що, згідно з біографією голови ВРП на офіційному сайті, суддею в Южно-Сахалінську Ігор Бенедисюк був до квітня 1994 року, утім, суддею Військового суду Київського гарнізону став у лютому того самого 1994-го. А отже, з лютого по квітень 1994 року Бенедисюк поєднував роботу суддею не просто в двох різних судах, а в судах різних країн", - зазначає видання.

"Ці особливості кар’єри пана Бенедисюка ставлять іще одне запитання: громадянином якої країни він був під час служби в Російській Федерації? Коли він отримав українське громадянство й позбувся російського?" – зазначили у виданні.

У свою чергу в коментарі "Українській правді", наданому прес-службо ВРП, Бенедисюк зазначив: "На усі питання підняті надавав неодноразово коментарі. Прикро, що відповіді ніколи не потрапляють у статті ProSud. Утім, розуміючи, що це важливо, поясню".

"Я закінчив навчання в СРСР і як офіцер отримав розподіл. У 1991 році, коли розпався Радянський Союз і була проголошена незалежність, я для себе прийняв рішення повернутися до України. Написав відповідні звернення і до Міністерства оборони України, оскільки був військовим, і до голів судів, але мені відмовили в зв'язку з відсутністю вакансій", - розповів Бенедисюк.

"Лише наприкінці 1993 року в судах були відкриті вакансії і мені запропонували роботу. Мною було зібрано всі необхідні документи, в тому числі документи щодо громадянства. Як відомо, українське законодавство не передбачає подвійного громадянства, без українського громадянства неможливо зайняти посаду судді", - зазначив він.

"У лютому 1994 року я був обраний Верховною Радою України суддею військового суду Київського гарнізону, тож набув статусу судді, про що і вказано в біографії, однак повноважень не здійснював. До штату суду був зарахований після звільнення з попереднього місця служби. З того часу, з 1994 року, я працював в Києві", - зазначив Бенедисюк.

Оксана Коваленко, УП

Теми: суд
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