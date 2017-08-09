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В СММ ОБСЄ заявляють, що обстрілами знищено камеру на ДФС

Середа, 9 серпня 2017, 13:14

В СММ ОБСЄ заявляють, що їхня камера на Донецькій фільтрувальній станції потрапила під обстріл і знищена.

Про це йдеться у повідомленні СММ ОБСЄ на твіттері.

"Камеру СММ ОБСЄ на Донецькій фільтрувальній станції, що пропрацювала лише 1 день, обстріляли з Пд, Пд-Зх. Камеру знищено", - зазначили в повідомленні

"Перед тим, як камеру було знищено, вона зафіксувала вогонь зі стрілецької зброї. Правда надто незручна для сторін", - додали в повідомленні.

 
 

Раніше СММ ОБСЄ публікували фото, на якому вказували, дле саме на станції розміщена камера.

 

Українська правда

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