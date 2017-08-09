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Чийгоз: Захищати цілісність країни – обов’язок. Вирок оголосять у вересні

Середа, 9 серпня 2017, 15:12

Верховний суд анексованого Криму винесе вирок одному з лідерів кримськотатарського національного руху Ахтему Чийгозу 11 вересня.

Таку дату призначили через "великий обсяг матеріалів справи", повідомляє кореспондент "Крим.Реаліі".

На засіданні 9 серпня в суді завершилися дебати сторін.

Ахтем Чийгоз виступив із останнім словом.

Він зазначив, що справа має політичний характер, а учасники мітингу 26 лютого 2014 року "захищали цілісність своєї країни" відповідно до Конституції і законодавства України.

"Це прямий обов'язок громадянина – захищати цілісність своєї країни. Це був обов’язок! Умислу на вчинення протиправних дій не було, ми проводили мирний мітинг", – заявив Чийгоз.

Він наголосив, що в суді є відеоматеріали, які доводять його слова.

Чийгоз висловив припущення, що суд над ним проводиться з метою залякування кримськотатарського народу.

Також він розкритикував свідчення трьох "секретних свідків" із боку звинувачення.



Після виступу Чийгоза суд вийшов для винесення вироку.

Як відомо, 7 серпня прокурор Анастасія Супряга попросила для звинуваченого покарання у вигляді позбавлення волі на термін 8 років із відбуванням у колонії загального режиму.

Ахтема Чийгоза затримали у січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії "Русское единство".

Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.

"Справу Чийгоза" російський суд розглядає в рамках "справи 26 лютого", у другій частині справи фігурують Алі Асанов і Мустафа Дегерменджі.

Теми: Кримкримські татарианексіяРосіясуд
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