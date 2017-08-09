Польська комісія: на лівому крилі літака Качинського є сліди вибуху

Польська комісія, що займається повторним розслідуванням Смоленської катастрофи, заявила про сліди вибуху на лівому крилі літака.

Про це заявила речниця комісії Марта Пальонек, повідомляє Європейська правда з посиланням на RMF24.

"На останньому пленарному засіданні комісії 25 липня була узгоджена позиція щодо термінів та основних причин руйнування лівого крила Ту-154М", - заявила вона.

На думку комісії, "знищення лівого крила Ту-154М не було спричинено зіткненням з березою".

"Руйнування крила розпочалося перед березою, численні руйнування лівого крила літака Ту-154М мають сліди вибуху", - заявили у комісії.

10 квітня 2010 року неподалік летовища "Сєвєрний", що поблизу Смоленська, розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським на борту.

У катастрофі загинуло 96 осіб. Польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського злочину.