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Польська комісія: на лівому крилі літака Качинського є сліди вибуху

Середа, 9 серпня 2017, 15:46
Польська комісія: на лівому крилі літака Качинського є сліди вибуху
liveinternet.ru

Польська комісія, що займається повторним розслідуванням Смоленської катастрофи, заявила про сліди вибуху на лівому крилі літака.

Про це заявила речниця комісії Марта Пальонек, повідомляє Європейська правда з посиланням на RMF24.

"На останньому пленарному засіданні комісії 25 липня була узгоджена позиція щодо термінів та основних причин руйнування лівого крила Ту-154М", - заявила вона.

На думку комісії, "знищення лівого крила Ту-154М не було спричинено зіткненням з березою".

"Руйнування крила розпочалося перед березою, численні руйнування лівого крила літака Ту-154М мають сліди вибуху", - заявили у комісії.

10 квітня 2010 року неподалік летовища "Сєвєрний", що поблизу Смоленська, розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським на борту.

У катастрофі загинуло 96 осіб. Польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського злочину.

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