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Росія перекидає техніку до кордону з ЄС під прикриттям "Захід-2017" – ЗМІ

Середа, 9 серпня 2017, 18:21

З початку серпня 2017 року зафіксовано масштабне переміщення російської військової техніки на всій лінії європейського кордону Російської Федерації.

Про це йдеться в OSINT-розслідуванні міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm, пише "Укрінформ"

Волонтери InformNapalm під час моніторингу соцмереж і аналізу фотографій встановили, що з початку серпня 2017 року "почалося масштабне переміщення російської військової техніки по всій лінії європейського кордону Російської Федерації: від берегів Балтійського моря у Санкт-Петербурзі і до берегів Чорного моря, включаючи окупований український Крим".

Також звертається увага на історичні передумови, а саме - липневі навчання Південного військового округу Збройних сил РФ "Кавказ-2008", які передували агресії Російської Федерації проти Грузії у серпні 2008 року. 

Волонтери InformNapalm представили низку фото і відеоматеріалів масштабного переміщення російської військової техніки.

Пересування російської техніки на початку серпня
Пересування російської техніки на початку серпня
informnapalm.org

Так, 2 серпня російську військову техніку зафіксували на залізничній станції "Лєски" (Воронезька область); 3 серпня – військову техніку на залізничній станції "Неклинівка" (Неклинівський район Ростовської області); 3 серпня – на залізничній станції "Сергіїв Посад" (Московська область); 5 серпня –на залізничній станції "Краснодар-1" (Краснодарський край); 7 серпня – на залізничній станції "Зимовники" (Ростовська область); 7 серпня – на залізничній станції в Самарі, 7 серпня – колону військової техніки в Санкт-Петербурзі; 7 серпня – військову техніку зафіксували в момент руху через греблю Волзької ГЕС у Волгоградській області; 7 серпня – рух військової техніки в окупованому Криму; 8 серпня - військову техніку на залізничній станції "Нерехта" (Костромська область); 8 серпня – на залізничній станції "Росош" (Воронезька область).

"Ще однією непрямою ознакою не навчальних цілей перекидання техніки можна вважати підготовку нових гілок залізничних колій. Наприклад, у 2008 році, за 2 місяці до початку вторгнення в Грузію, Російська Федерація почала авральне прокладення нової залізничної гілки до грузинського кордону", – зазначили в InformNapalm.

Нагадується, що 7 серпня 2017 року в російських ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що залізниця на півдні РФ, яку проклали у безпосередній близькості до українського кордону, фактично введена в дію. 

"Для стримування російської агресії Україні дуже потрібна сучасна оборонна зброя, здатна ефективно протистояти бронетанковому угрупованню, розгорнутому уздовж усього українсько-російського кордону. Навчання "Запад-2017" можуть стати етапом окупації і втягування Білорусі в збройний конфлікт", – зазначається в розслідуванні.

"Можливо, саме масоване перекидання російської важкої бронетехніки до українського кордону слугувало причиною нещодавніх рекомендацій Пентагону на адресу Білого дому про надання Україні протитанкової і протиповітряної зброї для підвищення обороноздатності і запобігання подальшому вторгненню", – додається у ньому.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіязброяарміяЄС
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