Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Балаклії майже 4 тис. жителів постраждали через вибухи боєприпасів

П'ятниця, 1 вересня 2017, 03:31

У Балаклії зареєстрували майже 4 тисячі жителів, постраждалих через вибухи на складі боєприпасів 23 березня 2017 року.

Про це йдеться на сайті Харківської облдержадміністрації.

"За інформацією мера міста, в список громадян, які постраждали внаслідок вибухів на військовому арсеналі, були внесені 3908 жителів міста. 3109 з них звернулися до міськради за матеріальною допомогою для відновлення житла. На даний момент розглянуто 2707 заяв на загальну суму 37 млн ​​175 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що за 5 місяців виконано більше 90% відновлювальних робіт. Середня допомога постраждалим жителям склала близько 14 тис. Грн.

Кошти для надання матеріальної допомоги жителям Балаклії - 30 млн грн - були виділені з обласного бюджету. Крім того, 5 млн грн було виділено з районного бюджету та 4,5 млн грн - з бюджету міста Балаклія. Ще 1 млн грн на ці цілі місто отримало від районів і міст Харківської області.

На ремонт будинків приватного сектора були спрямовані будматеріали, надані в якості гуманітарної допомоги, і благодійні кошти. Відремонтувати залишається 60 будинків, цю роботу планується завершити до 5 вересня.

Як відомо, 23 березня у Балаклії на території військового арсеналу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів та розльотом вибухонебезпечних предметів за межі арсеналу. Тоді в результаті детонації боєприпасів загинула жінка, троє постраждали. Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала.

"Українська правда" у Threads

Теми: Харківська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Усі новини...
Харківська область
На Харківщині зняли заборону на культурно-розважальні заходи
Ворог артилерією знищив вокзал на Харківщині
Синєгубов повідомив про стан постраждалих від обстрілу в Первомайському
Останні новини
16:21
Італія відмовила Аргентині в екстрадиції священика, обвинуваченого у вбивстві і тортурах
15:58
Українські хакери успішно атакували платіжний сайт однієї з обласних енергокомпаній РФ
15:43
Кулеба: Перший візит нового глави МЗС Франції до Києва свідчить про пріоритетність України
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України
15:13
Японські акції стають більш привабливими: У країні обережно говорять про кінець епохи дефляції
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
Усі новини...
Реклама: