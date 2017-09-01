У Балаклії майже 4 тис. жителів постраждали через вибухи боєприпасів

У Балаклії зареєстрували майже 4 тисячі жителів, постраждалих через вибухи на складі боєприпасів 23 березня 2017 року.

Про це йдеться на сайті Харківської облдержадміністрації.

"За інформацією мера міста, в список громадян, які постраждали внаслідок вибухів на військовому арсеналі, були внесені 3908 жителів міста. 3109 з них звернулися до міськради за матеріальною допомогою для відновлення житла. На даний момент розглянуто 2707 заяв на загальну суму 37 млн ​​175 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що за 5 місяців виконано більше 90% відновлювальних робіт. Середня допомога постраждалим жителям склала близько 14 тис. Грн.

Кошти для надання матеріальної допомоги жителям Балаклії - 30 млн грн - були виділені з обласного бюджету. Крім того, 5 млн грн було виділено з районного бюджету та 4,5 млн грн - з бюджету міста Балаклія. Ще 1 млн грн на ці цілі місто отримало від районів і міст Харківської області.

На ремонт будинків приватного сектора були спрямовані будматеріали, надані в якості гуманітарної допомоги, і благодійні кошти. Відремонтувати залишається 60 будинків, цю роботу планується завершити до 5 вересня.

Як відомо, 23 березня у Балаклії на території військового арсеналу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів та розльотом вибухонебезпечних предметів за межі арсеналу. Тоді в результаті детонації боєприпасів загинула жінка, троє постраждали. Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала.