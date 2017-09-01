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Юнкер подякував Майдану за асоціацію: Це свято для нас

П'ятниця, 1 вересня 2017, 10:12

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер назвав набуття чинності в повному обсязі Угоди про асоціацію між Україною та ЄС святом для всього Європейського континенту.

Про це йдеться у прес-релізі, розповсюдженому Зовнішньою дипломатичною службою ЄС.

"Рішучість - це чеснота. Сьогодні, попри всі виклики, ми це зробили. Вступом в силу Угоди про асоціацію з Україною Європейський Союз виконує свою обіцянку нашим українським друзям", - зазначив він

"Я дякую усім тим, хто зробив це можливим: тим, хто стояв на Майдані та тим, хто намагається реформувати країну на краще. Це свято для нашого європейського континенту", - додав Юнкер.

"Угода про асоціацію, включаючи її глибоку та всебічну Зону вільної торгівлі (DCFTA), є основним інструментом для наближення України та ЄС: це сприяє поглибленню політичних зв'язків та зміцненню економічних зв'язків, а також повазі спільних європейських цінностей", - зазначено у прес-релізі ЄС.

Як відомо, 1 вересня в повному обсязі набрала чинності Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

"Європейська правда"

Теми: ЄСєвроінтеграціяМайдан
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