Юнкер подякував Майдану за асоціацію: Це свято для нас

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер назвав набуття чинності в повному обсязі Угоди про асоціацію між Україною та ЄС святом для всього Європейського континенту.

Про це йдеться у прес-релізі, розповсюдженому Зовнішньою дипломатичною службою ЄС.

"Рішучість - це чеснота. Сьогодні, попри всі виклики, ми це зробили. Вступом в силу Угоди про асоціацію з Україною Європейський Союз виконує свою обіцянку нашим українським друзям", - зазначив він

"Я дякую усім тим, хто зробив це можливим: тим, хто стояв на Майдані та тим, хто намагається реформувати країну на краще. Це свято для нашого європейського континенту", - додав Юнкер.

"Угода про асоціацію, включаючи її глибоку та всебічну Зону вільної торгівлі (DCFTA), є основним інструментом для наближення України та ЄС: це сприяє поглибленню політичних зв'язків та зміцненню економічних зв'язків, а також повазі спільних європейських цінностей", - зазначено у прес-релізі ЄС.

Today the Association Agreement with #Ukraine enters into force - a day of celebration for our European continent. https://t.co/SEI4KNXcUw pic.twitter.com/EX0jHNoc3q