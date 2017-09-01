Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нардеп БПП судиться з прикордонниками, які не випускають його з України

П'ятниця, 1 вересня 2017, 15:20

Народний депутат від Блоку Петра Порошенко Іван Вінник намагається оскаржити дії прикордонників, які не випускають його за кордон через невиплачений борг в 350 мільйонів гривень.

Про це повідомляє "УНІАН".

У публікації йдеться, що 22 серпня Вінник подав до Окружного адміністративного суду Києва позов до Державної прикордонної служби.

"Народний депутат намагається оскаржити дії прикордонників, які, виконуючи рішення столичного Апеляційного суду, не випускають його за кордон, через непогашену перед банками заборгованність в 350 мільйонів гривень", - пише видання.

За їхніми даними, засідання з розгляду позову депутата-боржника призначено на 8 вересня.

Справу розглядатиме суддя Павло Григорович.

На даний момент, заборгованість депутата погашається шляхом примусового стягнення 20% (близько 3 500 грн в місяць) із заробітної плати через апарат Верховної Ради.

Як відомо, в листопаді минулого року народного депутата від БПП Івана Вінника обмежили в праві виїзду за межі України у зв'язку з багатомільйонною заборгованістю перед "Альфа Банком" і "ПриватБанком".

Майже рік Іван Вінник намагався скасувати рішення київського Апеляційного суду http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63974297, звертаючись до всіх судових інстанцій. Однак отримував відмову.

Українська правда

Теми: Верховна Радакордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Усі новини...
Верховна Рада
Комітет Ради рекомендує Комісії зі стандартів мови звільнитися "через дискредитацію держави"
Нардепка Плачкова склала мандат: у Раді новий "рекорд"
Депутати змінили процедуру банкрутства на час воєнного стану
Останні новини
16:21
Італія відмовила Аргентині в екстрадиції священика, обвинуваченого у вбивстві і тортурах
15:58
Українські хакери успішно атакували платіжний сайт однієї з обласних енергокомпаній РФ
15:43
Кулеба: Перший візит нового глави МЗС Франції до Києва свідчить про пріоритетність України
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України
15:13
Японські акції стають більш привабливими: У країні обережно говорять про кінець епохи дефляції
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
Усі новини...
Реклама: