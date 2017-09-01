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Україна включить Росію в перелік держав міграційного ризику

П'ятниця, 1 вересня 2017, 16:16
Україна включить Росію в перелік держав міграційного ризику

Президент Петро Порошенко підписав рішення Ради національної безпеки і оборони про підсилення контролю за в’їздом та виїздом з України, яким, зокрема, мають внести Росію у перелік держав міграційного ризику.

Про це йдеться в указі президента, оприлюдненому у п’ятницю.

Відповідно до указу, Кабмін у місячний термін має оновити перелік держав міграційного ризику, зокрема, додавши туди Росію.

Уряд спільно зі Службою безпеки має посилити контроль за виїздом та в’їздом в Україну іноземців та осіб без громадянства, а також забезпечити вдосконалення законодавства щодо реєстрації місця проживання в Україні людей з держав міграційного ризику або, які в'їхали з території таких держав.

"Уряд також має опрацювати у двомісячний строк питання щодо механізму та етапності запровадження попереднього електронного повідомлення іноземцями та особами без громадянства щодо в'їзду в Україну; здійснення в'їзду в Україну та виїзду з України іноземцями, в тому числі громадянами Російської Федерації, за закордонними паспортами, що містять безконтактний електронний носій", - йдеться в указі.

Так, уряд має забезпечити впровадження 1 січня 2018 року національної системи біометричної верифікації та ідентифікації українців, іноземців та осіб без громадянства, та забезпечити ресурси для фіксації біометричних даних іноземців під час перетину кордону України.

Українська правда

Теми: Кабінет міністрівРосія
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