Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Молдова не пустила в країну головреда російської газети

П'ятниця, 1 вересня 2017, 17:48

Молдова відмовила у в’їзді головному редактору російської газети "Аргументы и факты" та ще двом російським бізнесменам.

Про це повідомляє NewsMaker.

Головного редактора газети "Аргументы и факты" Ігоря Черняка не пустили до Молдови, в четвер, 31 серпня. Разом з Черняком у в'їзді відмовили двом російським бізнесменам, один з яких володіє в Молдові виноробними підприємствами. Про кого саме йдеться, не уточнюється.

У прес-службі прикордонної поліції Молдови відзначили, що російський журналіст не зміг пояснити мету свого приїзду. При цьому в'їзд до Молдови для нього не був заборонений.

"Він може приїхати в Молдову, якщо наступного разу зможе пояснити мету свого візиту", - сказали в прикордонної поліції.

Молдовське видання "Аргументы и факты" підконтрольне партії соціалістів та належить компанії Exclusive Media. Фінансовим директором цієї компанії з 2012 року є дружина Ігоря Додона Галина.

В Exclusive Media повідомили, що візит Черняка до Молдови був приватним та не пов’язаний з редакційними справами.

Президент Ігор Додон вимагає від Служби інформації і безпеки Молдови надати детальну інформацію щодо причин недопуску Черняка в Молдову.

"Категорично засуджую блокування роботи російських ЗМІ і журналістів. Причому проєвропейська більшість категорично не хоче помічати антидержавну діяльність деяких західних, румунських ЗМІ, які відкрито підривають державність Молдови", - заявив Додон в коментарі російському агентству "РИА Новости".

Днями співробітники прикордонної поліції заборонили в'їзд на територію Молдови членам делегації з Росії та Південної Осетії, які прямували в Придністров'я.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: МолдоваРосіяпропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Усі новини...
Молдова
"Зерновий коридор" змістився на дунайські порти, перевізники чекають на тарифи від Молдови
Чоловік, який застрелив двох людей в аеропорту Молдови, помер у лікарні
Стрілянина в Кишиневі: нападник у критичному стані, йому загрожує пожиттєвє ув’язнення
Останні новини
16:21
Італія відмовила Аргентині в екстрадиції священика, обвинуваченого у вбивстві і тортурах
15:58
Українські хакери успішно атакували платіжний сайт однієї з обласних енергокомпаній РФ
15:43
Кулеба: Перший візит нового глави МЗС Франції до Києва свідчить про пріоритетність України
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України
15:13
Японські акції стають більш привабливими: У країні обережно говорять про кінець епохи дефляції
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
Усі новини...
Реклама: