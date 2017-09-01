Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Янукович живе в колишній садибі Будьонного під Москвою - ЗМІ

П'ятниця, 1 вересня 2017, 18:13

Президент-утікач Віктор Янукович живе на державній дачі в підмосковній Баковці по вулиці Паркова алея, 11.

Про це повідомляє "Медуза".

Площа ділянки, де живе Янукович, трохи більше 4 гектарів. 

 
Паркан держдачі, де живе Янукович
Медуза 

Земля належить федеральній установі "Заміський будинок прийомів "Русичі" при міністерстві внутрішніх справ і призначена для "будинку прийомів, розміщення іноземних фахівців". 

На території держдачі розташований триповерховий цегляний будинок площею 2076 квадратних метрів, а також двоповерхова будівля для господарських потреб площею 768 квадратних метрів з басейном з доріжками довжиною 25 метрів, комплексом саун, кухнею і складськими приміщеннями.

Саме ця дача, за даними "Медузи", обнесена високим цегляним парканом, про який згадував співак Йосип Кобзон, говорячи, що по сусідству з ним живе Янукович. 

 
Паркан дачі Кобзона і паркан будинку прийомів "Русичи"
медуза 

Раніше на цій території знаходилася дача маршала Семена Будьонного.

Після смерті Будьонного дача перейшла державі. Одним з останніх постояльців держдачі в Баковці був губернатор Московської області Борис Громов, який жив тут до літа 2012 року.

Сусідами колишнього українського політика є модельєр Валентин Юдашкін, журналістка Юлія Латиніна і патріарх Кіріл.

До держдачі прокладена окрема дорога – Паркова алея, яка виходить, минаючи селище, відразу на трасу, що веде до Мінського шосе.

За словами місцевих жителів, кожен день кортеж із кількох джипів виїжджає з території близько 11 ранку і повертається за кілька годин. 

 

В’їзні ворота у будинок, де живе Янукович

медуза

За даними "Медузи", приблизно в цей час рік тому Віктора Януковича можна било зустріти в фітнес-клубі World Class в Жуковці.

Відзначається, що з березня 2014 року власники держдачі збільшили обсяг послуг, які вони замовляють для обслуговування будинку прийомів в Баковці.

Зокрема, зросли обсяги вивезення сміття і відходів. Якщо на початку 2014 року асенізаторська машина для вивозу "рідких відходів каналізації" приїжджала один раз на місяць, то з 2017 року відомство збільшило кількість рейсів до чотирьох разів на місяць.

Також з 2014 року керівництво будинку прийомів почало замовляти сажотрусів для очищення димових труб камінів і котельні.

З літа 2015-го тут шість разів на рік стрижуть газони; тоді ж на території провели роботи з поліпшення технічного стану басейну, двох купелей, а також чаші джакузі і чаші водоспаду.

Відзначається, що з 2014 року установа "Заміський будинок прийомів "Русичі"" стала власником кількох об'єктів в Криму. Зокрема, оздоровчого табору "Кристал" в Алушті і оздоровчого табору імені Комарова в селищі Форос на березі Чорного моря.

Як відомо, журналісти почали шукати, де Янукович живе в Росії, з весни 2014 року, майже відразу після того, як він покинув Україну.

Сам політик стверджував, що переїхав до Ростова-на-Дону.

У серпні повідомлялося, що Янукович живе в підмосковному селі Баковка на вулиці Лісовій в будинку за понад 4 мільйони доларів.

У свою чергу 27 серпня адвокат Януковича Віталій Сердюк в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив, що інформація про адресу проживання Януковича в с. Баковка є фейком.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЯнуковичРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Усі новини...
Янукович
Доведене до банкрутства колишнє обленерго Януковича ліквідують
Плач, сміх та непритомність. Що відбувається в ексрезиденціії Януковича та як Межигір'я пережило вторгнення РФ
Олександр Вілкул: Якби була можливість, я б не розмовляв із Путіним. Я б його убив
Останні новини
16:21
Італія відмовила Аргентині в екстрадиції священика, обвинуваченого у вбивстві і тортурах
15:58
Українські хакери успішно атакували платіжний сайт однієї з обласних енергокомпаній РФ
15:43
Кулеба: Перший візит нового глави МЗС Франції до Києва свідчить про пріоритетність України
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України
15:13
Японські акції стають більш привабливими: У країні обережно говорять про кінець епохи дефляції
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
Усі новини...
Реклама: