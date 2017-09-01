Янукович живе в колишній садибі Будьонного під Москвою - ЗМІ
Президент-утікач Віктор Янукович живе на державній дачі в підмосковній Баковці по вулиці Паркова алея, 11.
Про це повідомляє "Медуза".
Площа ділянки, де живе Янукович, трохи більше 4 гектарів.
Земля належить федеральній установі "Заміський будинок прийомів "Русичі" при міністерстві внутрішніх справ і призначена для "будинку прийомів, розміщення іноземних фахівців".
На території держдачі розташований триповерховий цегляний будинок площею 2076 квадратних метрів, а також двоповерхова будівля для господарських потреб площею 768 квадратних метрів з басейном з доріжками довжиною 25 метрів, комплексом саун, кухнею і складськими приміщеннями.
Саме ця дача, за даними "Медузи", обнесена високим цегляним парканом, про який згадував співак Йосип Кобзон, говорячи, що по сусідству з ним живе Янукович.
Раніше на цій території знаходилася дача маршала Семена Будьонного.
Після смерті Будьонного дача перейшла державі. Одним з останніх постояльців держдачі в Баковці був губернатор Московської області Борис Громов, який жив тут до літа 2012 року.
Сусідами колишнього українського політика є модельєр Валентин Юдашкін, журналістка Юлія Латиніна і патріарх Кіріл.
До держдачі прокладена окрема дорога – Паркова алея, яка виходить, минаючи селище, відразу на трасу, що веде до Мінського шосе.
За словами місцевих жителів, кожен день кортеж із кількох джипів виїжджає з території близько 11 ранку і повертається за кілька годин.
За даними "Медузи", приблизно в цей час рік тому Віктора Януковича можна било зустріти в фітнес-клубі World Class в Жуковці.
Відзначається, що з березня 2014 року власники держдачі збільшили обсяг послуг, які вони замовляють для обслуговування будинку прийомів в Баковці.
Зокрема, зросли обсяги вивезення сміття і відходів. Якщо на початку 2014 року асенізаторська машина для вивозу "рідких відходів каналізації" приїжджала один раз на місяць, то з 2017 року відомство збільшило кількість рейсів до чотирьох разів на місяць.
Також з 2014 року керівництво будинку прийомів почало замовляти сажотрусів для очищення димових труб камінів і котельні.
З літа 2015-го тут шість разів на рік стрижуть газони; тоді ж на території провели роботи з поліпшення технічного стану басейну, двох купелей, а також чаші джакузі і чаші водоспаду.
Відзначається, що з 2014 року установа "Заміський будинок прийомів "Русичі"" стала власником кількох об'єктів в Криму. Зокрема, оздоровчого табору "Кристал" в Алушті і оздоровчого табору імені Комарова в селищі Форос на березі Чорного моря.
Як відомо, журналісти почали шукати, де Янукович живе в Росії, з весни 2014 року, майже відразу після того, як він покинув Україну.
Сам політик стверджував, що переїхав до Ростова-на-Дону.
У серпні повідомлялося, що Янукович живе в підмосковному селі Баковка на вулиці Лісовій в будинку за понад 4 мільйони доларів.
У свою чергу 27 серпня адвокат Януковича Віталій Сердюк в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив, що інформація про адресу проживання Януковича в с. Баковка є фейком.