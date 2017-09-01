Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Батько зниклого в Білорусі українця звернувся до Слідкому РФ

П'ятниця, 1 вересня 2017, 19:33

Український офіцер запасу Ігор Гриб, син якого зник 24 серпня в Гомелі за невідомих обставин, звернувся до силових структур Білорусі та Росії з офіційними заявами про сприяння в розшуку і поверненні Павла Гриба на батьківщину.

Про це він розповів білоруській службі "Радіо Свобода".

Зокрема листи Ігор Гриб направив прокуратурі Білорусі та органам Міністерства внутрішніх справ у Гомельській області.

"Аналогічну заяву також направлено до Слідчого комітету Російської Федерації", - повідомив батько журналістам.

Гриб також підтвердив отримання відповіді білоруських прикордонників про перетин його сином кордону в Новій Гуті.
"У відповіді повідомляється, що під час перетину кордону до сина не було ніяких питань, і тому його пропустили в Білорусь. Напевно, таким чином Білорусь намагається дистанціюватися від подальших дій", – додає офіцер.

За його словами, представники Генерального консульства України в Ростові-на-Дону (Росія) 1 вересня знову намагаються з'ясувати можливе перебування Павла Гриба в слідчому ізоляторі на російській території.

"Вчора вони не змогли отримати жодної інформації, і сьогодні другий день будуть там працювати", – пояснив він.

Ігор Гриб також подякував правоохоронцям Гомельської області за інформацію про те, що його син знаходиться в російському розшуку.

"Я не виключаю, що в відношенні них тепер можуть бути накладені певні стягнення за це"", - зазначив він.

Напередодні, 31 серпня, в Будапешті на полях міністерській зустрічі країн Вишеградської групи та Східного партнерства відбулася зустріч міністрів закордонних справ Білорусі і України Володимира Макеєва та Павла Клімкіна, який обіцяв обговорити зі своїм білоруським колегою справу зниклого Павла Гриба.

Однак жодних подробиць цієї зустрічі не повідомлялося.

Павло Клімкін у своєму Twitter розмістив тільки відповідний знімок з Володимиром Макєєвим, підписавши його наступним чином: "!З моїм другом Макєєв завжди є що обговорити".

Ця розмова Клімкіна з Макєєвим відбулася після того, як зовнішньополітичні відомства двох країн обмінялися різкими заявами з взаємними звинуваченнями в "непартнерській поведінці" в зв'язку зі справою зниклого Павла Гриба.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьскандалРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Усі новини...
Білорусь
Президент упевнений, що "вагнерівці" не нападуть із Білорусі
Зеленський провів нараду в Замку Любарта: обговорювали північний кордон
Російських та білоруських спортсменів допустили до Азійських ігор-2023
Останні новини
16:21
Італія відмовила Аргентині в екстрадиції священика, обвинуваченого у вбивстві і тортурах
15:58
Українські хакери успішно атакували платіжний сайт однієї з обласних енергокомпаній РФ
15:43
Кулеба: Перший візит нового глави МЗС Франції до Києва свідчить про пріоритетність України
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України
15:13
Японські акції стають більш привабливими: У країні обережно говорять про кінець епохи дефляції
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
Усі новини...
Реклама: