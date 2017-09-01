Батько зниклого в Білорусі українця звернувся до Слідкому РФ

Український офіцер запасу Ігор Гриб, син якого зник 24 серпня в Гомелі за невідомих обставин, звернувся до силових структур Білорусі та Росії з офіційними заявами про сприяння в розшуку і поверненні Павла Гриба на батьківщину.

Про це він розповів білоруській службі "Радіо Свобода".

Зокрема листи Ігор Гриб направив прокуратурі Білорусі та органам Міністерства внутрішніх справ у Гомельській області.

"Аналогічну заяву також направлено до Слідчого комітету Російської Федерації", - повідомив батько журналістам.



Гриб також підтвердив отримання відповіді білоруських прикордонників про перетин його сином кордону в Новій Гуті.

"У відповіді повідомляється, що під час перетину кордону до сина не було ніяких питань, і тому його пропустили в Білорусь. Напевно, таким чином Білорусь намагається дистанціюватися від подальших дій", – додає офіцер.



За його словами, представники Генерального консульства України в Ростові-на-Дону (Росія) 1 вересня знову намагаються з'ясувати можливе перебування Павла Гриба в слідчому ізоляторі на російській території.



"Вчора вони не змогли отримати жодної інформації, і сьогодні другий день будуть там працювати", – пояснив він.



Ігор Гриб також подякував правоохоронцям Гомельської області за інформацію про те, що його син знаходиться в російському розшуку.



"Я не виключаю, що в відношенні них тепер можуть бути накладені певні стягнення за це"", - зазначив він.



Напередодні, 31 серпня, в Будапешті на полях міністерській зустрічі країн Вишеградської групи та Східного партнерства відбулася зустріч міністрів закордонних справ Білорусі і України Володимира Макеєва та Павла Клімкіна, який обіцяв обговорити зі своїм білоруським колегою справу зниклого Павла Гриба.

Однак жодних подробиць цієї зустрічі не повідомлялося.

Павло Клімкін у своєму Twitter розмістив тільки відповідний знімок з Володимиром Макєєвим, підписавши його наступним чином: "!З моїм другом Макєєв завжди є що обговорити".

Ця розмова Клімкіна з Макєєвим відбулася після того, як зовнішньополітичні відомства двох країн обмінялися різкими заявами з взаємними звинуваченнями в "непартнерській поведінці" в зв'язку зі справою зниклого Павла Гриба.