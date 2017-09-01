У суді оголосили обвинувачення у держзраді щодо полковника Без’язикова

Шевченківський районний суд Києва заслухав обвинувальний акт стосовно полковника Збройних сил України Івана Без’язикова.

Про це повідомляє у п'ятницю "Радіо Свобода".

Генпрокуратура обвинувачує його у державній зраді, а також в участі у терористичній організації.

В обвинувальному акті зазначається,що Без’язиков в період з 25 серпня 2014 по 27 травня 2015 року, перебуваючи на непідконтрольній українській владі території, обіймав посаду так званого "заступника начальника розвідувального управління "ДНР", збирав розвідувальну інформацію стосовно пересування українських військових підрозділів і брав участь у проведенні інформаційних операцій з дискредитації ЗСУ.

У свою чергу Без’язиков заявив, що він не визнає себе винним в інкримінованих злочинах і не розуміє суті обвинувачення.

Крім того, суд встановив порядок дослідження доказів – спочатку речові докази, будуть допитані свідки сторони обвинувачення, потім – сторони захисту, а потім буде допитано обвинувачуваного.

Суд оголосив перерву у засіданні до 15 вересня.

У липні 2016 року звільнений із полону бойовиків угруповання "ДНР" полковник ЗСУ Іван Без’язиков був затриманий українськими силовиками за підозрою у співпраці з проросійськими сепаратистами. Без’язиков пробув у полоні майже 2 роки.

За даними сторони обвинувачення, в угрупованні "ДНР" обвинувачений займався агентурною розвідкою на користь сепаратистів, носив військову форму Росії, отримував зарплату, користувався службовим авто тощо. Сторона захисту полковника називає ці звинувачення необґрунтованими.

Без’язиков, за рішенням суду, перебуває під арештом.