У консульстві РФ, яке США вирішили закрити, щось спалюють

У консульстві РФ в Сан-Франциско, яке влада США вирішила закрити, щось палять в каміні, пожежну службу співробітники установи на територію не пустили.

Про це повідомляє CNBC.

Над консульством РФ в Сан-Франциско, яке влада США вирішила закрити, з'явився чорний дим, але пожежну службу співробітники установи на територію не пустили.

Журналіст Ассошіейтед Прес почув, що люди, які вийшли з будівлі, повідомили пожежникам, що проблем немає і що співробітники консульства спалюють якісь предмети в каміні.

Мінді Таламадж, прес-секретар з відділу пожежної охорони Сан-Франциско, сказала, що відділ отримав дзвінок про дим і відправив команду для розслідування, але визначив, що дим йде з димаря.

"У них в каміні вогонь", - сказала вона.

Талмадж сказала, що вона не знає, що вони спалювали в день, коли температура в Сан-Франциско вже до полудня піднялася до 35 градусів.

"Це не є випадковим, вони спалюють щось в каміні", - сказала вона.

У МЗС РФ поспішили заявити, що нічого незвичайного не відбувається, просто будівля готується до консервації.

"Проводяться заходи з консервації будівлі. У зв'язку з цим можуть закриватися вікна, опускатися штори, вимикатися світло, спускатися вода, замикатися двері, викидатися сміття, відключатися опалювальні прилади, включатися системи життєзабезпечення і багато іншого", написала офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова в facebook.

Раніше Захарова заявляла, що американські спецслужби мають намір 2 вересня провести обшук в Генеральному консульстві в Сан-Франциско.

Як повідомлялося, США вимагають від Росії закрити консульство в Сан-Франциско і два інших дипломатичних об'єкта. У Державному департаменті США пояснили, що цей крок зроблений у відповідь на вимогу Кремля скоротити дипломатичний персонал в Росії.

Установи повинні закритися до 2 вересня.