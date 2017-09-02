В Одесі напали на активіста, який бореться проти забудови

В ніч на суботу в Одесі невідомі здійснили напад на лідера міської організації ВГО "Сокіл" Георгія Баріленка.

Як повідомляє прес-служба одеської обласної "Свободи", близько 01:30 Георгія атакували в районі Куликового поля.

Нападники здійснили два постріли з травматичної зброї, - в живіт і в ногу, - після чого повалили Баріленка на землю і нанесли кілька ударів ногами, зокрема і по голові.

Прес-служба повідомляє, що перед тим, як втекти, один із нападників сказав: "привет от Гефеста, х***лан".

Минулого тижня активістами "Соколу" було проведено акцію проти знищення компанією "Гефест" паркової зони біля воріт забудови на Фонтанській дорозі, 25. У повідомленні зазначається, що через цю акцію сокільці вже отримували чисельні погрози.

У прес-службі заявляють, що близька до мера Геннадія Труханова компанія "Гефест" планує забудувати паркову зону площею 4 га багатоповерхівками.

Українська правда