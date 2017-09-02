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У МВС пояснили, чому затримали брата Саакашвілі

Субота, 2 вересня 2017, 13:17
Артем Шевченко

Співробітники Нацполіції в Києві доставили брата екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі Давида до органів Державної міграційної служби з тим, щоб він покинув територію України, оскільки його дозвіл на проживання було анульовано на підставі того, що раніше його позбавили дозволу на роботу в Україні.

Про це повідомив "Інтерфакс-Україна" директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко.

"Ми не затримували. Національна поліція Києва забезпечила доставку громадянина Грузії в органи міграційної служби", - сказав він.

За словами Шевченка, Державна міграційна служба скасувала дозвіл на проживання в Україні Давида Саакашвілі в березні 2017 року на підставі отриманої інформації від Державної служби зайнятості про анулювання дозволу на працевлаштування.

"Ще тоді іноземець був належним чином поінформований про відсутність підстав для проживання в Україні. Але він у встановлений законом термін територію нашої країни не покинув і перебував на території країни незаконно", - сказав директор департаменту комунікації МВС України.

Крім того, Шевченко зазначив: "Зараз приймається рішення про повернення іноземного громадянина, в принципі, до будь-якої країни, до якої він захоче, а також про накладення адміністративного штрафу".

В даний час Давид Саакашвілі перебуває в органах міграційної служби, уточнив він.

Шевченко також зазначив, що аналогічні рішення і процедури щодо іноземних громадян здійснюються часто.

У прес-службі Державної міграційної служби України поки відмовляються повідомляти будь-яку інформацію про ситуацію навколо Давида Саакашвілі.

Разом з тим, прес-служба "Руху нових сил" повідомила, що Давид Саакашвілі перебуває у Печерському районному відділі ДМС за адресою: вулиця Суворова, 14/12.

"Його затримали без пред'явлення звинувачень і вивезли у невідомому напрямку. Понад 4 години ми намагалися з'ясувати, де знаходиться затриманий", - додали в прес-службі.

Раніше в суботу Міхеїл Саакашвілі повідомив, що представники МВС затримали його брата Давида Саакашвілі. 

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліМВС
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