У ДПСУ заявили, що речницю партії Саакашвілі не затримували

Представники Держприкордонслужби України не затримували прес-секретаря "Руху нових сил" Мар'яну Поштар.

Про це 2 вересня заявив помічник голови ДПСУ Олег Слободян.

"Прикордонники виявили поблизу кордону невідому особу, яка несанкціоновано проводила фото та відео зйомку позицій на кордоні. Зараз саме проводяться командно-штабні навчання і подібні посилення позицій відбуваються і на інших ділянках", - заявив Слободян.

Він додав, що громадянці, якою виявилася Мар'яна Поштар, пояснили порядок зйомок у контрольованому прикордонному районі та "попросили на майбутнє узгоджувати свої дії у відповідності до вимог законодавства та Держприкордонслужби".

У свою чергу сама Поштар заявила, що її "затримали на кілька хвилин, але невдовзі, після того як у ситуацію втрутився старший по зміні, відпустили", повідомляє "Громадське".

Як відомо, раніше у суботу прес-служба партії Міхеіла Саакашвілі "Рух нових сил" повідомила про затримання речниці партії Мар'яни Поштар біля кордону з Польщею.

Українська правда