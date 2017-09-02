Тепер затримали прес-секретаря партії Саакашвілі

Прес-секретаря "Руху нових сил" Мар'яну Поштар затримали біля кордону з Польщею.

Про це повідомляє прес-служба партії.

"Кілька хвилин тому прес-секретарку РУХУ затримали біля кордону з Польщею за те, що вона сфотографувала живий кордон з прикордонників, який нагнали для того, щоб вони не пустили у країну Михайла Саакашвілі", - йдеться в повідомленні.

У той же час, член партії Давид Сакварелідзе повідомив, що Поштар затримали на заправці за те, що вона зробила фотографію "живої стіни" прикордонників.

Як повідомлялося, у суботу зранку було затримано брата екс-президента Грузії, екс-глави Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі Давида Саакашвілі.

Пізніше його відпустили з Печерського районного відділу Державної міграційної служби.

Українська правда