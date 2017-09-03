З фасаду магазину на Грушевського стерли "ікони революції"

Із фасаду магазину люкс-меблів "Емпоріум" на вулиці Грушевського, 4 в Києві зникли знамениті патріотичні графіті, які були нанесені під час Революції гідності.

Зараз фасад виглядає так Фото з Facebook Тетяни Висоцької

Так фасад виглядав ще нещодавно

Про це повідомила в Facebok журналіст Тетяна Висоцька.

Керівник магазину Ігор Доценко у коментарях під постом назвав ці графіті "типовим стріт-артом, який час від часу видаляють комунальні служби".

Він також запропонував бажаючим купити на ринку продукцію з таким самим зображенням. При цьому зауваження, що стерто оригінали, керівник магазину проігнорував.

Водночас журналіст Сергій Сидоренко зазначив, що Доценко погрожує іншим користувачам соцмережі у приватних повідомленнях.

Як відомо, графіті з зображенням Тараса Шевченка, Івана Франка та Лесі Українки з'явилися на фасаді магазину "Емпоріум" під час Революції гідності 2013-2014 р.

Українська правда