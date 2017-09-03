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Суд повернув прокуратурі обвинувальний акт у справі розстрілів на Майдані

Неділя, 3 вересня 2017, 16:13
Суд повернув прокуратурі обвинувальний акт у справі розстрілів на Майдані

Солом'янський райсуд Києва повернув прокуратурі обвинувальний акт у кримінальному провадженні про незаконну передачу зброї "тітушкам" для розстрілу активістів Євромайдану в лютому 2014 року.

Про це повідомив "5 каналу" начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

Він запевнив, що вердикт будуть оскаржувати.

"Обвинувальний акт з обвинуваченням був повернутий судом до прокуратури, і це сталось через 1,5 року розгляду цієї справи у підготовчому засіданні. Аргументація, що окрім тих осіб, які безпосередньо видавали зброю - 3 правоохоронців і один представник від тітушок, що отримував зброю, в обвинувальному акті зазначаються особи, які надавали вказівки. А суд вважає, що ці особи не повинні зазначатись в обвинувальному акті. На нашу думку, це є незаконним", - наголосив Горбатюк.

Як відомо, 408 автоматів видали "тітушкам", щоб придушити протест на Майдані в лютому 2014 року. Слідчі встановили, що провокаторів, які атакували майданівців, особисто координував міністр внутрішніх справ часів Януковича Віталій Захарченко. Найбільше їх було з Києва і Харкова, а також - Житомира, Ніжина й Білої Церкви.

Підозру оголосили 26-ти молодикам, до суду спрямовано 6 обвинувальних актів. На лаві підсудних також три правоохоронці, які безпосередньо видавали зброю.

"Українська правда" у Threads

Теми: МайданГенпрокуратурасуд
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