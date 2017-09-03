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Збірна Хорватії здолала Косово у відбірковому матчі ЧС-2018

Неділя, 3 вересня 2017, 20:56

Збірна Хорватії перемогла збірну Косово у матчі 7-го туру відбору на ЧС-2018 з рахунком 1:0.

Про це пише Football24.ua.

2 вересня арбітр зупинив гру через незадовільний стан газону, який зіпсувала злива. Команди зіграли 27 хвилин, поєдинок відновився 3 вересня о 15:30. 

Після матчу Хорватія повернулася на перше місце групи І, маючи в активі 16 очок, таким чином посунувши Україну, яка була лідером у групі після гри з Туреччиною. Косово у групі залишається на останній позиції з 1 пунктом.

"Українська правда" у Threads

Теми: спорт
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