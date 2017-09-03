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Збірна України обіграла Туреччину у відборі на ЧС

Неділя, 3 вересня 2017, 00:03

Збірна України обіграла збірну Туреччини з рахунком 2: 0 в матчі 7-го туру групового етапу відбіркового циклу Чемпіонату світу-2018.

Обидва голи забив Андрій Ярмоленко - на 18-й і 42-хвилинах. Зараз він виступає за німецьку "Боруссію" (Дортмунд).

Обслуговувала матч бригада арбітрів з Іспанії на чолі з Давидом Фернандесом Борбаланом.

На даний момент Україна очолює групу - у неї 14 очок, у Хорватії - 13, Ісландії - 13, Туреччини - 11, Фінляндії - 4, Косово - 1.

Наступний матч Україна проведе 5 вересня на виїзді проти Ісландії.

"Українська правда" у Threads

Теми: УкраїнаТуреччинафутбол
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