Пентагон: США дадуть потужну військову відповідь на загрози

Сполучені штати дадуть "потужну військову відповідь" на будь-яку загрозу країні чи її території.

Про це 3 вересня заявив глава Пентагону Джеймс Меттіс, повідомляє Reuters.

"Будь-яка загроза Сполученим Штатам або її територіям, включаючи Гуам або наших союзників, отримає потужну військову відповідь, яка буде ефективною і непереборною", - зазначив Меттіс.

Меттіс також заявив, що Вашингтон не шукає "повного знищення країни, а саме Північної Кореї".

"Але у нас є багато можливостей для цього", - додав він.

Як відомо, 3 вересня Північна Корея підірвала найпотужнішу ядерну бомбу в своїй історії. Ядерне випробування спричинило землетрус на Корейському півострові.

Пізніше Пхеньян підтвердив успішне випробування водневої бомби.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Північна Корея залишається загрозою для Сполучених Штатів, а розмови з Пхеньяном не спрацюють.

Глава Мінфіну США представить президенту США новий пакет санкцій проти КНДР у зв'язку з черговим ядерним випробуванням.

Також президент США назвав КНДР країною-вигнанцем, яка стала великою загрозою і для Китаю, однак той допомагає вирішити північнокорейську проблему "з невеликим успіхом".

Південна Корея пообіцяла домогтися нових і найбільш потужних санкцій Ради Безпеки ООН для повної ізоляції КНДР.

У ЄС останнє ядерне випробування КНДР вважають серйозною загрозою для міжнародної безпеки.