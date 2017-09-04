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Збитки від урагану "Гарві" в Техасі оцінили у $150-180 мільярдів

Понеділок, 4 вересня 2017, 03:47

Губернатор штату Техас Грег Ебботт оцінив збитки від урагану "Гарві"у суму від 150 до 180 мільярдів доларів США.

Про це повідомляє Reuters.

Ебботт заявив, що орієнтовний збиток від урагану "Гарві" складає від 150 до 180 мільярдів доларів, назвавши його дорожчим за урагани "Катріна" або "Сенді", які "спустошили Нью-Орлеан у 2005 році і Нью-Йорк у 2012 році".

Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до Конгресу з проханням надати початкові 7,85 млрд на роботи з відновлення.

Але, за словами  міністра фінансів США Стівена Мнучіна, навіть ця сума може бути затримана, якщо Конгрес швидко не збільшить борговий поріг, оскільки Сполучені Штати уже досягають обмеження на позики до кінця місяця.

"Без збільшення боргового ліміту я не впевнений, що ми отримаємо гроші для Техасу цього місяця", - сказав Мнучін.

"Катріна" вартувала платникам податків США більше 110 мільярдів доларів, встановивши рекорд. Аргументуючи заявлену суму на  відновлення свого штату, Ебботт заявив що збиток від "Гарві" поб’є цей рекорд.

"Гарві", який налетів на Техас 25 серпня, став найпотужнішим ураганом у штаті за останні 50 років. Внаслідок стихійного лиха загинуло приблизно 50 осіб, більше 1 мільйона людей було евакуйовано. Ураган пошкодив близько 200 тисяч будинків.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАстихійне лихо
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