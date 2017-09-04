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Понад 70 тисяч мусульман-рохінджа втекли з М’янми від насильства - ООН

Понеділок, 4 вересня 2017, 07:03

Близько 73 тисяч представників народності рохінджа, мусульман за вірою, втекли від насильства на заході М’янми до сусідньої Бангладеш.

Про це повідомили в Управлінні верховного комісара ООН у справах біженців, передає Радіо Свобода.

Як заявила речниця управління Вівіян Тан, до втечі їх змусив новий спалах насильства, що почався у штаті Ракхайн на заході М’янми понад тиждень тому, 25 серпня.

Силовики М’янми і представники народності рохінджа звинувачують одне одного в жорстокостях.

За даними військових М’янми, в сутичках останніх днів загинули майже 400 людей, більшість із них – бойовики-рохінджа.

Біженці ж заявляють, що силовики М’янми і юрби населення інших етнічних груп (за вірою вони головно буддисти) нападали на цивільних мусульман, палили їхні домівки і виганяли зі штату Ракхайн.

Біженці рохінджа чекають на вхід до тимчасового табору для біженців у Бангладеш, 30 серпня 2017 року

На згарищі в одному з сіл рохінджа на півночі штату Ракхайн, 31 серпня 2017 року

Правозахисна організація Human Rights Watch зі США оприлюднила свіжий супутниковий знімок, на якому, за словами правозахисників, видно понад 700 спалених будинків в одному з сіл рохінджа.

Криваві сутички в регіоні спалахують час від часу з 2012 року, коли вони вперше стали масовими і спричинили втечу понад 100 тисяч рохінджа до таборів для внутрішньо переміщених осіб.

Попередні військові режими М’янми, тоді відомої як Бірма, позбавили всіх представників народності рохінджа громадянства, а з ним і всіх громадянських прав, і намагалися змусити їх емігрувати з країни, вважаючи їх чужими.

Тяжке соціальне становище стало ґрунтом для розвитку ісламського екстремізму серед цієї народності.

Насильство, до якого вдавалися екстремісти-рохінджа останніми роками, призвело й до радикалізації їхніх сусідів, переважно носіїв буддизму, яких, зі свого боку, почали підбурювати націоналістичні буддистські організації.

Останнім часом до насильства в регіоні вже вдаються обидві сторони.

Теми: ООНрелігія
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