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У Саакашвілі розповіли, яких провокацій чекають від влади

Понеділок, 4 вересня 2017, 11:34

У партії "Рух нових сил" заявили про підготовку провокацій на українсько-польському кордоні в пункті пропуску "Краковець" у день прибуття в Україну екс-президента Грузії, екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі 10 вересня.

Про це розповіла на прес-конференції в понеділок у Києві член ради "Руху нових сил" Ольга Галабала, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми очікуємо, що буде перекритий пункт "Краковець". Можливо, буде перекрита дорога, яка веде до пункту, під виглядом ремонтних робіт. Ми очікуємо провокацій з боку таких політиків, як Ляшко (лідер Радикальної партії), Мосійчук (народний депутат від фракції Радикальної партії), Ківа (лідер Соціалістичної партії України)", – заявила вона.

За словами Галабали, в партії також мають інформацію, що в східних регіонах "готуються групи тітушок, щоб влаштувати бійки і провокації".

При цьому вона підкреслила: "Ми очікуємо провокацій з боку влади. Але наша реакція буде – сміх. З порушниками нехай розбираються правоохоронні органи".

Галабала розповіла, що зараз Саакашвілі перебуває в Євросоюзі, де зустрічається з політиками для того, щоб заручитися їх підтримкою.

"Європейські країни визнають законність перебування Саакашвілі на їх території. Він там знаходиться згідно з паспортом громадянина України (закордонний паспорт), в якому є шенгенська віза до 2023 року. Наявність цього документа для європейців є законною підставою перебування на території європейських країн", – підкреслила вона.

За її словами, очікується, що до пункту пропуску в день прибуття Саакашвілі приїдуть багато його прихильників, вони мають намір вести себе коректно, не влаштовувати провокації, можливо, облаштують наметове містечко.

"Але ніхто нікуди "прориватися" не буде", – запевнила Галабала.

У свою чергу, адвокат Маркіян Галабала наполягає, що Саакашвілі був позбавлений українського громадянства незаконно, має право повернутися в Україну і звернутися до влади з питання відновлення громадянства.

"Ми не виключаємо, що на підставі офіційного звернення держави Грузія Саакашвілі буде затриманий в пункті пропуску "Краковець", доставлений на територію України для вирішення питання екстрадиції. Така опція залишається", – сказав він.

Адвокат підкреслив: "Особа, яка користується правовим захистом держави Україна, не може бути видана іноземній державі. Саакашвілі, що в статусі громадянина, що в статусі особи, яка має право постійно проживати в Україні, користується правовим захистом держави Україна".

Як відомо, 26 липня Порошенко підписав указ, яким зупинив громадянство Міхеіла Саакашвілі.

Формальною підставою для припинення громадянства стало нібито приховування ним у 2015 році інформації про кримінальні справи проти нього у Грузії.

Зараз Саакашвілі перебуває в Польщі і збирається повернутися до України 10 вересня. Однак українські прикордонники не збираються його впускати до країни, оскільки український паспорт Саакашвілі вже недійсний.

"Українська правда" у Threads

Теми: Саакашвілі
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