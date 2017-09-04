НФ закликає підвищити заходи безпеки на 14-20 вересня

Фракція "Народний фронт" вважає, що на час проведення Росією та Білоруссю спільних військових навчань Україні слід підвищити заходи безпеки.

Про це сказав лідер цієї фракції Максим Бурбак на погоджувальній раді Верховної Ради 4 вересня.

Він нагадав "про настирливі чутки, які намагаються нав’язати українському суспільству як реальність протягом останніх кількох місяців".

"Маю на увазі чисельні розмови про реванш проросійських сил уже цієї осені. Сценарій, який нібито поверне Україну в орбіту Росії, а кримінальна банда Януковича знову отримає тут васальні повноваження. Розповсюджують ці чутки ті самі люди, які організовували "тітушок" проти Майдану і розпалювали війну в 2014 році", – уточнив Бурбак.

На його думку, "ці самонавіювання "регіоналів" можуть викликати лише гомеричну реакцію".

"Проте нагадуємо українським спецслужбам про пряме завдання виявляти антиукраїнські плани і зупиняти дії, які можуть координуватися з Росії, особливо на фоні масштабних навчань російської армії "Захід-2017" на території Білорусі, біля кордонів України, які відбудуться у вересні цього року", – додав Бурбак.

Він нагадав думку представників НАТО про те, що в навчаннях можуть брати більше військовослужбовців, ніж заявляє Росія (13 тисяч – ред.).

"Народний фронт" вважає, що у період з 14 до 20 вересня державні органи влади повинні продемонструвати ефективність і злагодженість для недопущення реальної небезпеки для країни. Також потрібна особлива увага силових структур до можливих провокацій усередині країни", – сказав лідер фракції "Народний фронт".

Олена Рощенко, УП