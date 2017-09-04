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У Чечні заявили, що в Грозному вийшли мітингувати понад мільйон людей

Понеділок, 4 вересня 2017, 15:47

МВС Чечні заявило, що понад 1 мільйон людей зібралися в Грозному на мітинг на підтримку мусульман народу рохінджа, яких влада М'янми відмовляється визнавати своїми громадянами.

Про це повідомило російське агентство ТАСС.

Вказується, що на акції були присутні глава Чечні Рамзан Кадиров, муфтій Інгушетії Іса Хамхоєв, представники муфтіяту Північної Осетії, Карачаєво-Черкесії та Ставропольського краю.

"На центральну площу Грозного люди вийшли з плакатами і транспарантами з написами "Ні геноциду в М'янмі", "Зупиніть насильство мусульман в Бірмі". Через великий потік автомобілів рух на всіх прилеглих вулицях було заблоковано", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає агентство, учасники мітингу проголосували за прийняття резолюції-звернення до президента Росії Володимира Путіна "із закликом припинити кровопролиття в М'янмі".

Завершилася акція колективною полуденною молитвою в мечеті "Серце Чечні" і на прилеглих територіях.

Як відомо, в Управлінні верховного комісара ООН у справах біженців зазначили, що близько 73 тисяч представників народності рохінджа, мусульман за вірою, втекли від насильства на заході М'янми в сусідній Бангладеш.

Як заявила прес-секретар управління Вівіян Тан, до втечі їх примусив новий спалах насильства, що почався 25 серпня в штаті Ракхайн на заході М'янми.

Теми: мітингиЧечня
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