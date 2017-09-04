У Швейцарії знайшли багато "золота Януковича" – Луценко
Понеділок, 4 вересня 2017, 17:41
В Швейцарії знайшли банківську комірку з великою кількістю золота, яка належить людині із "сім’ї Януковича".
Про це на брифінгу в Миколаєві заявив генпрокурор Юрій Луценко.
Він наголосив, що йдеться про майно оточення Януковича.
"Я не можу поки повідомляти, кому саме належить та комірка з золотом, аби не нашкодити інтересам слідства. Але можу підтвердити, що велика кількість золота знайдена в банківських комірках в Швейцарії, і належать людині, близькій до так званої "родини Януковича", - сказав Луценко.
Він також додав, що Генеральна прокуратура вживає заходи для арешту знайденого золота.
В найближчий час він пообіцяв розповісти деталі цієї справи.
Українська правда