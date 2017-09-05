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Рада почала сьому сесію

Вівторок, 5 вересня 2017, 10:29

Спікер Андрій Парубій відкрив сьому сесію восьмого скликання Верховної Ради.

Про це він заявив з трибуни парламенту у вівторок.

На церемонії відкриття з промовами виступили, окрім голови ВР, також прем'єр-міністр Україні Володимир Гройсман.

У своєму виступі Парубій розповів про пріоритети цієї сесії. Найголовнішим з них він назвав національну безпеку і оборону України.

"Це наш головний пріоритет – збереження нашої державності, адже незалежність – це єдина гарантія безпеки всього народу", - наголосив він.

Також спікер зауважив, що ця осінь для українського парламенту буде особливою, оскільки він зможе завершити цілу низку дуже важливих для країни реформ. За словами голови ВР, мова йде про реформу системи освіти, судової влади, пенсійної системи та медичного обслуговування.

Крім того, зазначив Парубій, на сьомій сесії Рада буде приймати державний бюджет на 2018 рік, а також спробує ухвалити низку кадрових рішень – обрати Рахункову палату, призначити нового омбудсмена та членів Центральної виборчої комісії.

Гройсман під час свого виступу згадав, як сам був спікером парламенту. З огляду на це він зазначив, що знає багатьох депутатів і знає, що вони діляться на творців і руйнівників України.

Але, підкреслив прем'єр, він хоче, аби всі ці народні обранці, і коаліція, і опозиція, і позафракційні депутати, об'єдналися заради успіху країни.

"Я сьогодні прошу вас і закликаю об'єднатись і зробити ці зміни (ухвалити реформи – ред.), припинити чвари і зробити Україну успішною", - звернувся він до парламенту.

Як відомо, сьома сесія Верховної Ради триватиме до 31 грудня 2017 року.

Євген Кізілов, УП

Теми: Верховна Рада
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